Жителям домов на улице Свободы в Тюмени ограничат подачу воды из-за запуска водопровода. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В районе улицы Свободы в границах улиц Казанская – Затюменская в Тюмени 10 августа введут в эксплуатацию магистральный водовод. По словам директора по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрия Бычкова, этот водопровод имеет большое значение в обеспечении водоснабжением Ленинского и Калининского административных кругов.

По информации компании, было принято решение временно изменить схему распределения потоков, чтобы не ограничивать подачу воды в половину районов города. Таким образом, временно без воды останутся лишь 13 частных домов, владельцев которых уже предупредили.

– Во многих частях города будет снижено давление в сети водоснабжения. Перебои могут наблюдаться выше четвертого этажа. До четвёртого этажа давление будет достаточное, а значит, детские сады, школы, объекты общественного питания не заметят проведения работ, – отметил Бычков.