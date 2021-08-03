Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 3 августа 2021 года: новый очаг COVID-19 среди стариков

В Тюменской области выявили новый очаг COVID-19 среди стариков. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 августа. Количество заболевших увеличилось на 285 и составило 47 127 человек, 10 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 204 человека выздоровели (за весь период – 43 648), 32 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 21 пациент – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 71 021 человек остается под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке.

В тюменском пансионате для пожилых людей «Дача», который находится на улице Березняковской, выявили очаг новой коронавирусной инфекции. Там заболели шесть человек, контактных насчитали 48.

За последние сутки в России выявлено 23 508 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 785 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 893 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 312 185 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 160 137 летальных исходов, выздоровели 5 640 783 человека.