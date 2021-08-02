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Происшествия2 августа 2021 20:03

В Тюмени наркомана с 30-летнем стажем отправили в тюрьму за предоставление жилья «коллегам по цеху»

Он отсидит в колонии 1 год и 7 месяцев
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени наркомана с 30-летнем стажем отправили в тюрьму за предоставление жилья «коллегам по цеху»

В Тюмени наркомана с 30-летнем стажем отправили в тюрьму за предоставление жилья «коллегам по цеху»

Фото: Татьяна Коркина

Один год и семь месяцев отсидит в колонии строгого режима 45-летний тюменец, который признан виновным в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотиков. Об этом сегодня, 2 августа, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Запрещенные вещества мужчина употребляет аж 30 лет. Чтобы бесплатно получить наркоту, в октябре 2020 года он стал пускать наркоманов в дом, за которыми присматривал по просьбе хозяев. За это наркоманы делились с ним «синтетикой». Полицейские задокументировали несколько фактов предоставления квартиры для употребления наркотиков и 26 октября 2020 года преступную деятельность мужчины пресекли.

Пока приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени осудили наркомана, который стал лжедиректором строительной фирмы. Мужчина согласился сделать это за деньги.