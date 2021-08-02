Под Тюменью опекуншу, истязавшую инвалидов и похитившую 5,2 млн рублей, ждет скамья подсудимых Фото: Татьяна Коркина

Обвинительное заключение в отношении 40-летней жительницы деревни Ушакова Тюменского района утвердила местная прокуратура. Женщина обвиняется сразу по двум статьям – в краже, совершенной с банковского счета в особо крупном размере и в истязании, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Расследование подтвердило, что женщина была опекуном четырех инвалидов, 27, 24, 23 лет и 21 года. С помощью мобильного приложения с апреля 2018 года по январь 2021-го она похитила со счетов опекаемых более 5,2 млн рублей. А ещё систематически избивала свою младшую опекаемую, за что и была освобождена от обязанностей опекуна.

Начальнику управления социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского района прокуратура внесла представление по усилению контроля за деятельностью опекунов и попечителей. Вердикт вынесет Тюменский районный суд, куда ведомство направило уголовное дело.