Тюменец тяжело ранил ножом соседа. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ишимского района поступило сообщение из больницы о том, что к ним госпитализировали 64-летнего жителя деревни Рядовичи Сорокинского. У мужчины проникающее ножевое ранение грудной клетки. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Стражи правопорядка задержали ранее судимого 55-летнего мужчину, который пояснил, что между ним и пострадавшим внезапно возникла ссора и он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс своему соседу удар ножом.

– Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время фигурант задержан. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.