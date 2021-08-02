Больницы получили аппараты ЭКГ из фонда наказов депутатов Тюменской облдумы. Фото - duma72.ru.

Депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов, заведующий удаленными территориями 24-го избирательного округа, в который входят восемь муниципальных районов, поднял тему первичного медицинского обслуживания для местных жителей. В настоящее время этот вопрос крайне актуален, так как расстояние до областного центра составляет порядка четырехсот километров, а от некоторых райцентров до Ишима – 120 – 160 км.

– Люди имеют свойство болеть, население в сельских территориях не молодеет. В советский и постсоветский период фельдшер и ФАПы были практически в каждом крупном сельском поселении. Затем произошла оптимизация, решено было укрупнить ФАПы, максимально укрепив их медицинским оборудованием. Самое эффективное предложено было сосредоточить в областных больницах, а в районах появились филиалы этих больниц. Жители привыкали к такой схеме – лечить очень серьезные заболевания ездили в Тюмень или в Ишим, а с заболеваниями, которые требуют диспансеризации или стационара, – в райцентр, – вспомнил законодатель.

По словам депутата, сейчас на прочность медицину проверяет новая коронавирусная инфекция. В 2020 – 2021 годах население не только Тюменской области, но и всей России, оказалось в сложном положении: доступность медицины резко уменьшилась, что было связано с введенными ограничениями.

– Сегодня сказываются большие расстояния, уменьшение штата медиков, все последствия оптимизации. В 2020 году я столкнулся с ситуацией, которая очень удивила: в филиалах областных больниц, которые расположены в районах, не было современных электрокардиографов. Это то, что необходимо, когда надо быстро поставить диагноз заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Мы оперативно договорились с областным департаментом здравоохранения, выделили средства из фонда депутатских наказов, а это более двух миллионов рублей, для того чтобы обеспечить хотя бы минимум, – сообщил Ульянов.

Таким образом, все восемь муниципальных районов получили по три аппарата ЭКГ с возможностью телеметрически передавать информацию о состоянии пациента в областную больницу. В результате быстро ставился диагноз, назначалось необходимое лечение.

– ФАП – это самое близкое для жителей сельских территорий медицинское учреждение, в которое они обращаются за помощью. Считаю, что у специалистов, работающих на местах, должна быть возможность реально её оказывать, – резюмировал законодатель.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 14 ФАПов подключены к интернету в Тобольском районе, из них десять оснащены всем необходимым оборудованием для оказания телемедицинской помощи сельским жителям. Один из обновленных ФАПов располагается в труднодоступном районе – деревне Хмелёвой. Об этом и о других успехах в реализации государственной программы «Цифровизация социально значимых объектов» рассказал департамент здравоохранения Тюменской области.