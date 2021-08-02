В тюменской деревне 31-летний мужчина побил спящую супругу кочергой. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела МВД по Уватскому району поступило сообщение от 28-летней жительницы деревни Солянка, что её избил супруг. На место происшествия выехали сотрудники полиции и задержали ранее не судимого 31-летнего мужа потерпевшей.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что в день происшествия они с супругой распивали спиртное. После завершения застолья потерпевшая легла спать. Подозреваемый вспомнил старые обиды под влиянием алкоголя и начал бить вторую половину.

– Он схватил стоявшую рядом с печью кочергу и несколько раз ударил женщину. Несмотря на побои, она смогла выйти из дома и обратиться за помощью к родственникам, после чего позвонила в полицию. Согласно заключению эксперта, ей нанесены телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.