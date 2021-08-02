У главного офиса Сбера в Тюмени работает вакциномобиль. Фото - Сбер.

В Тюмени у главного офиса Сбера по адресу ул. Рижская, д. 61 установили вакциномобиль. Желающих привиться от коронавируса принимают в будние дни с 9 до 14 часов сотрудники ГБУЗ ТО «Областная больница № 19». Гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний и с добровольного согласия, ставят вакцину «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»). При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Единственный верный способ сберечь себя и скорее победить пандемию – это вакцинация. Именно поэтому процесс вакцинации для сотрудников Сбера мы организовали максимально простым и удобным. Теперь, благодаря установленному вакциномобилю на территории главного офиса Сбера, быстро и безопасно поставить прививку от коронавируса могут наши клиенты, партнеры и жители близлежаших домов. Это будет нашим вкладом во всеобщую борьбу с коронавирусом на планете.

Мигран Мартиросян, главный врач ГБУЗ ТО «Областная больница № 19»:

– Одним из важных этапов в борьбе с пандемией является вакцинации. Очень приятно, что в такое трудное время медицинские работники не остаются одни: нас поддерживают такие крупные компании, как Сбер, помогая расширить сеть мобильных пунктов вакцинации в нашем городе. Это позволит привить от коронавирусной инфекции ещё большее число тюменцев. Приглашаем всех желающих посетить наш вакциномобиль без предварительной записи.

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