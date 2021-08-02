В тюменском пансионате для пожилых выявили очаг коронавируса. Фото - google.com/maps.

В тюменском пансионате для пожилых людей «Дача», который находится на улице Березняковской, выявили очаг новой коронавирусной инфекции. Там заболели шесть человек, контактных насчитали 48.

– На сегодняшний день на контроле имеется шесть очагов заболеваемости COVID-19. Помимо «Дачи», это ООО «Леруа Мерлен Восток» (ул. Дмитрия Менделеева, 1), филиал «Газпром недра НТЦ» ООО «Газпром недра», Арбитражный суд Тюменской области, МЧУ ДПО «Нефросовет» и АО «Антипинский НПЗ», – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В адрес организаций даны предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, проводятся санитарно-эпидемиологические расследования.