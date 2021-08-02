В Тюмени пенсионер побил бывшую жену трубой из-за старой обиды. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 2 Тюмени поступило заявление от 72-летней местной жительницы о том, что ей угрожает убийством бывший супруг. Пенсионерка пояснила, что находилась в своем доме, когда злоумышленник начал угрожать и ударил ее.

Сотрудники полиции задержали ранее не судимого 71-летнего подозреваемого. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что между задержанным и потерпевшей возникла ссора на почве старых обид.

– Во время конфликта подозреваемый начал угрожать бывшей супруге убийством и ударил ее пластиковой трубой в поясничную область, – отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

Отделом дознания в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящий момент фигурант отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.