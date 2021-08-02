Часть улицы Перекопской в Тюмени перекроют на неделю из-за ремонта теплосети. Фото: Тюмень - наш дом

По автомобильной дороге улицы Перекопской в районе дома № 15а в Тюмени будет прекращено движение транспортных средств. Ограничение продлится неделю: с 10 по 17 августа.

– Здесь специалисты будут капитально ремонтировать тепловую сеть. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать правила дорожного движения РФ, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве сообщили, что объехать перекрытый участок можно по улицам Ленина и Энгельса.