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Общество2 августа 2021 13:42

Часть улицы Перекопской в Тюмени перекроют на неделю из-за ремонта теплосети

Это произойдет с 10 до 17 августа
Сергей Швецов
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Часть улицы Перекопской в Тюмени перекроют на неделю из-за ремонта теплосети.

Часть улицы Перекопской в Тюмени перекроют на неделю из-за ремонта теплосети.

Фото: Тюмень - наш дом

По автомобильной дороге улицы Перекопской в районе дома № 15а в Тюмени будет прекращено движение транспортных средств. Ограничение продлится неделю: с 10 по 17 августа.

– Здесь специалисты будут капитально ремонтировать тепловую сеть. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать правила дорожного движения РФ, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве сообщили, что объехать перекрытый участок можно по улицам Ленина и Энгельса.