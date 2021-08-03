На улице Малыгина в Тюмени погаснут светофоры. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 3 августа, в Тюмени погаснут светофоры. Так, с 8.00 до 12.00 отключение произойдет на пересечении ул. Малыгина и ул. М. Горького; ул. Малыгина и ул. Салтыкова-Щедрина; ул. Малыгина и ул. Шиллера; ул. М. Горького и ул. Красных Зорь; ул. Салтыкова-Щедрина и ул. Красных Зорь.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.