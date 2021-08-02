У тюменцев, страдающих алкоголизмом и психическими расстройствами, забрали водительские права.
Фото: Ольга Крыльцова
У тюменцев, страдающих алкоголизмом и психическими расстройствами, забрали водительские права. Суд требования прокуратуры удовлетворил.
– В ходе проверки выявлено семь водителей, страдающих алкоголизмом и зависимостью от психостимуляторов. Так, житель села Малиновка состоял на учете у врача-нарколога с диагнозом «синдром алкогольной зависимости» и имел водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «B», – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
Другому мужчине был выставлен диагноз «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов и других психостимуляторов», но у него было водительское удостоверение с категориями «А, С».
Прокуратура Аромашевского района направила в суд административные исковые заявления о прекращении у данных граждан права управления транспортными средствами. Суд требования удовлетворил.