У тюменцев, страдающих алкоголизмом и психическими расстройствами, забрали водительские права. Фото: Ольга Крыльцова

У тюменцев, страдающих алкоголизмом и психическими расстройствами, забрали водительские права. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

– В ходе проверки выявлено семь водителей, страдающих алкоголизмом и зависимостью от психостимуляторов. Так, житель села Малиновка состоял на учете у врача-нарколога с диагнозом «синдром алкогольной зависимости» и имел водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «B», – рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Другому мужчине был выставлен диагноз «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов и других психостимуляторов», но у него было водительское удостоверение с категориями «А, С».

Прокуратура Аромашевского района направила в суд административные исковые заявления о прекращении у данных граждан права управления транспортными средствами. Суд требования удовлетворил.