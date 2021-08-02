В Тюмени задержали пьяного водителя автобуса с трясущимися руками. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Воронинские Горки в Тюмени сегодня, 2 августа, рано утром сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя автобуса ГАЗ, который занимался развозкой работников одного из предприятий. К счастью, мужчина не успел посадить пассажиров.

– Автоинспекторы обратили внимание на тремор рук у 62-летнего водителя, а потом почувствовали запах алкоголя. Освидетельствование показало 0,55 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель пояснил, что водку пил накануне, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

На водителя составили административный материал. В ГИБДД дадут оценку действиям должностного лица и юридического лица, организовавшего перевозку.