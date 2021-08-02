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Общество2 августа 2021 10:06

В Тюмени продают офис с сауной за 222 млн рублей

А еще там есть бассейн и тренажерный зал
Сергей Швецов
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В Тюмени продают офис с сауной за 222 млн рублей. Фото - "Авито".

В Тюмени продают офис с сауной за 222 млн рублей. Фото - "Авито".

На улице Новаторов в Тюмени собственник продает офисное помещение площадью более 2 500 тысяч квадратных метров. За 222 миллиона рублей покупатель приобретет в придачу сауну, бассейн и тренажерный зал.

«Водоснабжение, водоотведение, отопление и электроэнергия, интернет и укомплектованная серверная, кондиционеры в каждом кабинете, охрана 24/7, видеонаблюдение, охранно-пожарная система безопасности, парковочные места на 60 машин, закрытая территория с раздвижными автоматическими воротами», – описывает продавец на одном из сайтов объявлений.

Кроме того, тут имеется актовый зал на 100 человек и конференц-зал на 50 человек с кухней, прачечная, музейный комплекс, укомплектованная медсанчасть и даже стоматологический кабинет. Вся мебель остается.