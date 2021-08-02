Тюменские единороссы продолжают собирать предложения в Народную программу партии

– Одно из наших предложений – докапитализировать в рамках федеральной программы местные микрофинансовые институты, которые выдают микрозаймы микро- и малым предпринимателям. Средств микрофинансовым учреждениям не хватает, а желающие получить займ предприниматели есть, – отметил председатель федерального комитета по молодежному предпринимательству «ОПОРЫ РОССИИ» Артем Андросов.

Еще представители бизнеса выступили за уменьшение «понижающего коэффициента» на залоговое имущество при получении инвестиционного займа в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области» с 50% до 10% от стоимости имущества.

Также стало известно, что на сегодня выработано 43 предложения по развитию дорожной сети. Среди них – увеличение транзитного потока через городские объездные пути посредством строительства новых развязок, развитие системы оплаты в общественном транспорте по принципу единого проездного билета.