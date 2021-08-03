Погода на 3 августа в Тюмени: плюс 26

В Тюмени плюс 26. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 3 августа, в Тюмени днем ненадолго небо станет ясным, но уже ближе к вечеру его вновь оккупируют облака. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 16 – 15 градусов, днем – плюс 26 – 25. Вечером столбики термометров покажут плюс 22 – 18 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобного Симеона и пророка Иезекииля. В народе Симеона называли Летопроводцем, поскольку он лето провожает. По поверью, лето должно закончиться после полудня. Наши предки заметили, каково третье число августа, таков и октябрь. А если этот день выдастся ветренным, то зима будет достаточно холодной.