В сквере Крапивина в Тюмени пространство наполнят новым смыслом, засадив деревьями. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени в сквере имени писателя Владислава Крапивина, который располагается на улице Ленина (между улицами Кирова и Семакова) высадят более 1 700 зеленых насаждений. По словам мэра города Руслана Кухарука, пространство наполнят новым смыслом.

– Когда мы рассматривали различные варианты благоустройства, то ключевое предложение от тюменцев было максимально насытить этот сквер зелёными насаждениями, чтобы он стал местом отдыха в центральной части города. Основное требование к подрядчикам – крупномерные здоровые саженцы деревьев. Тут высадят 138 лиственных и 25 хвойных деревьев, 560 кустарников и тысячу цветов, – отметил Кухарук.

По его словам, здесь появятся авторские архитектурные формы с цитатами из произведений известного писателя, а также картина, сюжет которой основан на содержании книг Крапивина.