Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 2 августа 2021 года: скончались 10 человек

В Тюменской области скончались 10 человек от коронавируса за сутки. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 августа. Количество заболевших увеличилось на 282 и составило 46 842 человека, 10 скончались.

За сутки от ковида выздоровели 192 человека, за весь период – 43 444 человека. На искусственной вентиляции легких находятся 25 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 70 602 человека, 256 человек находятся на перевахтовке. За сутки скончались 10 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число смертей от ковида составило 986 случаев.

За последние сутки в России выявлено 22 804 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 789 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 17 271 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 288 677 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 159 352 летальных исхода, выздоровели 5 625 890 человек.