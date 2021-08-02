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Общество2 августа 2021 7:39

На улице Мира в Тюмени погаснут светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
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На улице Мира в Тюмени погаснут светофоры.

На улице Мира в Тюмени погаснут светофоры.

Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 2 августа, в Тюмени погаснут светофоры. Так, с 13.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении ул. Мира и ул. Калинина, ул. Мира и ул. 9 Января, Волгоградской и ул. Калинина.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.