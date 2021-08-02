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Общество2 августа 2021 5:59

Погода на 2 августа в Тюмени: вечером – ясно, без осадков

Переменная облачность
Сергей Швецов
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В Тюмени вечером – ясно, без осадков.

В Тюмени вечером – ясно, без осадков.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 2 августа, облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Тюмени прояснится. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 18 – 16 градусов, днем – плюс 24 – 23. Вечером столбики термометров покажут плюс 21 – 17 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

2 августа почитается память святого пророка Илии. В народе считается, что с Ильина дня идет поворот на осень, хотя жаркое лето может простоять еще долго. В это время устанавливается умеренное тепло. Световой день идет на убыль, а ночи – на прибавление. Если в этот день бывает глухой гром – к тихому дождю, гром гулкий – к ливню, гром беспрерывный – будет град, гром гремит долго и не резко – к ненастью, если же отрывисто и непродолжительно, то будет ясно.