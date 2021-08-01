В Тюмени для ребят с нарушением зрения создадут тактильного «Золотого петушкв». Фото: кадр из мультфильма

В центре семейного чтения имени А. С. Пушкина волонтеры создают тактильные книги для ребят с нарушениями зрения. Принять участие в создании сказок могут все, кто умеет шить и вышивать.

За три года реализации проекта «Тактильные книги для маленьких читателей с нарушениями зрения» добровольцы сшили два экземпляра сказки «Черный и белый» ямальского писателя Ивана Истомина и два экземпляра «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина. Сейчас волонтеры продолжают «пушкиниану» и работают над «Золотым петушком».

Эскиз книг уже разработан, создана основа для первых страниц и один главный герой. Добровольцы могут сшить основы для страниц или героев, украсить их костюмы, изготовить объемные иллюстрации. По словам автора проекта, главного библиотекаря отдела творческого развития читателей центра семейного чтения Софьи Тарасевич, с такими иллюстрациями ребята знакомятся на ощупь.

– Им нравится исследовать такие книги, придумывать свои сюжеты для игр с главными героями, – говорит Софья Тарасевич.