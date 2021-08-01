Как покататься на детской железной дороге в Тюмени? Фото: Татьяна Коркина

Школьники из Тюмени и Тюменского района каждое лето проходят практику на детской железной дороге, которая находится в поселке Боровском, на берегу озера Андреевское. Её протяженность – 3850 метров, она включает в себя две станции. Бесплатные занятия проводят раз в неделю на базе учебного центра возле тюменского вокзала. Программа обучения рассчитана на три года, однако ребята тренируются на полигоне уже после первого курса.

По словам инструктора Людмилы Ивановны, в России работают лишь 25 детских железных дорог. Наша принадлежит Свердловской железной дороге, включающей в себя учебный полигон в Екатеринбурге. Два года назад его отремонтировали, а обновление тюменского полигона пришлось отложить из-за коронавируса.

– Пассажирами выступают сами тюменцы. Многие приезжают прокатиться на детской железной дороге семьями, – рассказала инструктор.

Напомним, первый запуск тюменской железной дороги состоялся 3 августа 1969 года, то есть в этом году ей исполняется 52 года. В церемонии открытия принимали участие летчик-космонавт Борис Волынов, первый секретарь обкома КПСС Борис Щербина и первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников, сообщает «Тюменская область сегодня».

ЧАСЫ РАБОТЫ

За день на полигоне поезд отправляется четыре раза. Первый – в 10.30, последний – в 15.30. Общее время поездки с остановкой занимает 45 минут. Несмотря на то что это железная дорога, гостей предупреждают, что это не аттракцион.