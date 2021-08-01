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Общество1 августа 2021 15:53

Тюменские педагоги поднялись на гору Кучук-Янышар, на могилу поэта Максимилиана Волошина

Они поучаствовали в туре «Киммерийские тропы»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские педагоги поднялись на гору Кучук-Янышар, на могилу поэта Максимилиана Волошина

Тюменские педагоги поднялись на гору Кучук-Янышар, на могилу поэта Максимилиана Волошина

Фото: Комитет по связям с общественностью и СМИ

Более 80 педагогов из Тюмени, Тюменской области, Ямала, Югры, Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли участие в X Межрегиональном культурно-образовательном туре молодых педагогов. Все они – лауреаты и победители профессиональных конкурсов и председатели региональных Советов молодых педагогов. Мини-путешествие по заповедным местам Крыма посвятили наследию поэта, художника и искусствоведа Максимилиана Волошина.

Участники тура

Участники тура

Фото: Комитет по связям с общественностью и СМИ

Программа тура «Киммерийские тропы» получилась насыщенной, яркой и разноплановой. Педагоги посетили Дом-музей Максимилиана Волошина в Коктебеле, музей Марины и Анастасии Цветаевой в Феодосии, гору Кучук-Янышар, где покоятся останки Максимилиана Волошина.

Киммерийские тропы

Киммерийские тропы

Фото: Комитет по связям с общественностью и СМИ

Председатель Тюменской межрегиональной организации Общероссийского Профсоюза образования Валентина Худякова поблагодарила педагогов за активность, корпоративный дух и творческие инициативы. По её словам, ключевая идея туров состоит в том, чтобы культурное и природное достояние России стало благодатной средой для отдыха и личностного развития.

Всего за десять лет участниками тура стали около 3-х тысяч человек.