Работы юных керамистов из Тюменского района презентуют на онлайн-выставке

Юные керамисты. Фото: https://vk.com/cercher

Летнюю «Школу юного керамиста» провели в селе Червишево Тюменского района для детей от 5 до 15 лет. Занятия организовала хозяйка студии керамики Дарья Гассман, которая получила финансовую поддержку от Росмолодежи. Лучшие фигуры, которые ребята лепили в июне и июле, представят на онлайн-выставке, которая пройдет с 20 по 30 августа 2021. Занятия посетили 75 детей, которых поделили на группы по 12-14 человек.

По словам Дарьи, участвовать в выставке могут только ученики, которые экспонируются. Работы смогут посмотреть все желающие, совсем скоро будет готова страница выставки.

- Во время онлайн-выставки пройдет голосование за лучшие работы. Три ученика получат призы зрительских симпатий. Ближе к событию озвучат еще три номинации, победителей в которых выберет экспертное жюри из молодых художников, - рассказала порталу «Мегатюмень» основательница мастерской керамики.

Онлайн-выставку можно будет посмотреть на страничке во «ВКонтакте».