Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 1 августа 2021 года увеличилось на 282 человека Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 1 августа 2021 года увеличилось на 282 человека, в том числе 19 детей. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 48 842 человека.

Коронавирус в Тюменской области на 1 августа 2021

Также за сутки от ковида выздоровели 192 человека, за весь период – 43 444 человека. На искусственной вентиляции легких находятся 25 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 70 602 человека, 256 человек находятся на перевахтовке.

За сутки скончались 10 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число смертей от ковида составило 986 случаев.