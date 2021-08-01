Тюменские инвалиды могут воспользоваться дополнительной поддержкой при устройстве на работу Фото: Татьяна Коркина

Специалисты Главного бюро Медико-социальной экспертизы по Тюменской области одобрили 37 запросов, которые поступили от Центра занятости. Эти запросы определяют, нужно ли инвалиду сопровождение при содействии занятости или нет. Инвалидов поддерживают на всех этапах трудоустройства, в т.ч. с помощью наставника на рабочем месте. Если нужно, то помощь оказывают и при формировании доступного для него маршрута до места работы и обратно.

По словам начальника отдела по реабилитационно-экспертной работе ГБ МСЭ по Тюменской области Александра Мишкина, такой услугой инвалиды могут воспользоваться через Центр занятости, сообщает "Мегатюмень".

- Она предоставляется в том случае, если человек находится в поиске работы, является инвалидом 2 или 1 группы (с выраженными нарушениями функций нижних конечностей, инвалиды по зрению, слуху или же с ментальными нарушениями), а также имеет заключение МСЭ выданное не позднее трех лет назад, - отметил Александр Мишкин.