Эксперты назвали среднемесячную зарплату в Тюменской области в феврале-апреле 2021 года Фото: Татьяна Коркина

Среднемесячная номинальная зарплата в Тюменской области увеличилась на 2 тысячи рублей. По данным Тюменьстата, опубликованным в докладе о социально-экономическом положении региона, в феврале 2021 года она составляла 52 056 рублей, в марте – 54 393 рубля, в апреле – 54 908 рублей. А в октябре, ноябре 2020 года и в январе 2021 года жителям региона в среднем начислили более 48 000 рублей. По итогам 2020 года средняя зарплата составила 60 634 рубля.

Как сообщает «Вслух.ру», самые высокие зарплаты начисляли в областях:

- добыча сырой нефти и природного газа (172 212 рубля);

- предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (154 579 рублей);

- производство химических веществ и химических продуктов (136 856 рублей);

- научные исследования и разработки (99 368 рублей);

- деятельность воздушного и космического транспорта (94 761 рубль);

- производство машин и оборудования (85 839 рублей);

- производство кокса и нефтепродуктов (80 804 рубля);

- страховая и финансовая деятельность (76 038 рублей).

Напомним, ранее эксперты назвали среднюю зарплату в Тюменской области за первый квартал 2021 года.