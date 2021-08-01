Тюменка, избавившая берег озера Круглого от мусора, отправится чистить Байкал

Юлия Кокшарова вошла в число 12-ти лучших волонтеров всероссийской акции «Вода России». Фото: https://vk.com/beregdobryhdel

Поездку на Байкал выиграла жительница Тюмени Юлия Кокшарова, которая вошла в число 12 лучших волонтеров всероссийской акции «Вода России». Вместе со своей племянницей и крестницей десятиклассницей Ольгой Глуховой экоактивист провела акцию по уборке берегов озера Круглое от мусора. А ещё Юля – член Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе.

Очистка берега Круглое. Фото: https://vk.com/beregdobryhdel

По словам племянницы Юлии, на сайте берегдобрыхдел.рф она увидела информацию об акции. В день Ивана Купалы родственницы вооружились инвентарем (перчатками, косынками, мешками и жилетами) и очистили берег озера Круглое. Помогали девушкам ещё 20 человек, сообщает «Тюменская область сегодня».

За два часа волонтеры собрали 30 мешков мусора. Организаторы всероссийского проекта огласили результаты конкурса лучших волонетров, и Юлия Кокшарова оказалась в числе 12 победителей. Теперь доброволец отправится на Байкал, чтобы принять участие в конкурсе «Чистые берега Байкала».

Мусор собирали по всему берегу. Фото: https://vk.com/beregdobryhdel

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что водохранилища Вагайского района защитят от загрязнения, засорения и заиления.