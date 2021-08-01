В Тюмени на 20 тысяч рублей оштрафовали производителя пельменей и котлет Фото: Татьяна Коркина

Штраф в размере 20 тысяч рублей заплатит индивидуальный предприниматель из Тюмени Златина П.С., которая занимается изготовлением мясных полуфабрикатов. По данным пресс-службы Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО, в апреле специалисты ведомства внепланово проверили цех, где стряпают пельмени.

Предпринимательницу уведомили о проверке заранее, однако она не пришли ни сама, ни оставила за себя уполномоченного представителя по доверенности. В связи с этим мировой судья Тюменского судебного района вынес постановление – привлечь женщину к административной ответственности и вынести ей предупреждение.

Уже во время проверки оказалось, что на предприятии не определены опасные факторы, критические контрольные точки процесса производства. Планировка цеха не обеспечила возможность потокового производства и многое другое. Из-за этих нареканий производительницу пельменей привлекли к ответственности.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в тюменских пельменях специалисты нашли опасные бактерии. Индивидуального предпринимателя также привлекли к ответственности.