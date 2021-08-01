В Тюменской области молодым мамам будут выдавать родовой сертификат в электронном виде Фото: Татьяна Коркина

Родовой сертификат жительницам Тюменской области с июля 2021 предоставляется только в электронном виде. Для новоявленных мам и медработников есть несколько преимуществ перехода родового сертификата на «цифру». По словам руководителя Ситуационного центра департамента здравоохранения Тюменской области Галины Поповой, переход на цифровой формат избавит будущих мам от бюрократии. Им больше не нужно таскать с собой бумажный бланк родового сертификата и переживать за его сохранность.

Электронный сертификат формируют врачи, когда женщина в первый раз приходит в женскую консультацию. Данные о приеме и наблюдении беременной женщины отображаются в Медицинской информационной системе Тюменской области. С помощью внешних сервисов информационного взаимодействия сертификат передается в программное обеспечение от ФСС России (как больничный). Женщине не нужно больше беспокоиться о том, чтобы не испортить документ, а электронный документооборот между Фондом и медицинской организацией — это значительная экономия ресурсов.

Женщинам, которые наблюдались в частной клинике, не нужно специально идти в женскую консультацию по месту жительства, чтобы получить родовой сертификат. Его сформирует родильный дом, если он принимает пациенток по медицинскому полису. А ещё родительный дом сформирует первичный родовой сертификат, если женщина не посещала врачей до родов или часто меняла женские консультации.

- Электронный родовой сертификат могут сформировать и детской поликлиникой, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка, - отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области.