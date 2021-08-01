Два человека погибли на ул. Республики в Тюмени, врезавшись налету в уличный фонарь Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Смертельная авария произошла в День города, 31 июля, около 21 часа в районе дома по ул. Республики, 254. Автомобиль Toyota Mark-II на бешеной скорости врезался в опору уличного фонаря. Погибли два молодых человека: 24-летний водитель из Тюмени и его 25-летний пассажир из Нижневартовска.

В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области рассказали, что основной удар пришелся на водителя иномарки. От полученных травм мужчина скончался на месте – его тело вытаскивали сотрудники МЧС.

Тело водителя вытаскивали сотрудники МЧС Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Пассажира успели передать медикам, но молодой человек умер в карете скорой помощи. Обстоятельства аварии выясняются. – Известно, что за последний год водитель не нарушал ПДД, правда, его привлекали к ответственности за отсутствие полиса ОСАГО. Асфальт во время ДТП был сухим.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в «Газели», попавшей в ДТП с автобусом, заживо сгорели два человека. Маленькую девочку от удара выбросило из машины.