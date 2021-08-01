Водохранилища Вагайского района защитят от загрязнения, засорения и заиления. Фото: администрация Вагайского района

Прибрежные защитные полосы, водоохранные зоны и береговые линии появятся к осени на водохранилищах Вагайского района, в бассейнах реки Вагай. Работа кипит для того, чтобы сохранить водные объекты, сохранить их от загрязнения, засорения и заиления. Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос зависят от характеристик конкретного водохранилища (протяженности, площади, уклона берега и т.д.).

По Водному кодексу РФ, на территории водоохранных зон устанавливается спецрежим ведения хозяйственной или другой деятельности. Здесь нельзя размещать отходы, скотомогильники, кладбища, хранить и применять пестициды и агрохимикаты, сбрасывать сточные воды. Также запрещено строительство и реконструкция автозаправочных станций, распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас животных, сообщает «Тюменская линия».

Между тем, в Тюмени продолжает вонять вода из-под крана, и когда вонь окончательно исчезнет – сказать сложно. На днях Глава Тюмени Руслан Кухарук и гендиректор «Росводоканал Тюмень» Андрей Максимов обсудили насущную проблему жителей. Причина неприятного запаха кроется в сезонных изменениях в реке. Несмотря на очистку, прокуратура решила провести свою проверку по поводу жалоб горожан.