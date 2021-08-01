Тюменские школьники впитали новые знания, которые пригодятся имя на будущих олимпиадах

Около 300 талантливых школьников из Тюменской области приняли участие в губернаторских профильных сменах оздоровительно-образовательного центра «Серебряный бор». Такие смены с 2015 года организует Тюменский областной институт развития регионального образования по инициативе губернатора региона. Сюда съезжаются ребята, которые прошли отбор среди победителей и призеров различных конкурсов. Всю смену с ними работают молодые ученые и преподаватели вузов по профильным дисциплинам, которыми заинтересовались дети.

Летом центр принял учеников 5-10 классов, которые проявили себя в социально-гуманитарном, естественно-научном и физико-математическом направлениях. Две недели они готовились к предметным олимпиадам по математике, физике, информатике, химии, геологии, географии, экологии, русскому языку, искусству и обществознанию.

По словам участницы первой смены Ясмины Аксеновой, в центре она познакомилась с единомышленниками, отдохнула и получила новые знания в гуманитарной сфере. В будущем они пригодятся школьнице в олимпиадах и на научных конференциях.

Помимо насыщенной образовательной и культурной программ, участникам смены организовали оздоровительные процедуры и санаторное лечение по индивидуальной программе. Они купались в бассейне, лазали по скалодрому и проводили время на спортивных площадках, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что школьники из Тюмени и Казанского района набрали максимальный балл на экзамене по обществознанию. Сто баллов за ЕГЭ по обществознанию получили выпускники тюменской гимназии № 21, гимназии ТюмГУ, Тюменского президентского кадетского училища и средней школы № 69.