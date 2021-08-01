Погода в Тюмени 1 августа 2021: последний месяц лета начнется с изнуряющей жары

Погода в Тюмени 1 августа 2021: последний месяц лето начнется с изнуряющей жары Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 1 августа 2021, ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, туман, ветер южный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17…С. Днём ожидаются кратковременные (местами сильные) дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха днем +24…+29… C, местами до +19 С.

Погода в Тюмени на 1 августа 2021 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 1 августа – Макринин день, который отмечают в честь преподобной Макрины Каппадокийской, сестрой святителя Василия Великого. Крестьяне часто меняли букву «а» на «о», называя Макрину – Мокриной. Они считали, что, насколько «мокрый» будет этот день, такой будет приближающаяся осень. Они так и говорили: «Макрина мокра – и осень мокра».

Если в этот день шел дождь, значит, в следующем году ожидался хороший урожай ржи и орехов. Считалось, что в этот день для насекомых заканчивалось лето.