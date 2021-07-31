«Мы привыкли быть первыми»: Александр Моор поздравил тюменцев с Днем города

Александр Моор поздравил тюменцев с Днем города. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Александр Моор поздравил тюменцев с Днем города. Сегодня областной столице исполняется 435 лет.

«С каждым годом Тюмень становится краше, растет, развивается. Здесь комфортно работать, учиться, растить детей и просто жить! Всё благодаря жителям и их особому сибирскому характеру. Мы привыкли быть первыми: первый русский город за Уралом, первые водопровод, телеграф, пароход в Сибири, сегодня город в лидерах различных рейтингов. Мы всегда добиваемся самых амбициозных и трудных целей», – такие слова написал глава региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Губернатор пожелал областной столице процветать и развиваться: «С днём рождения, Тюмень – самый лучший город Земли!»