Автоинспекторы проведут с юными тюменцами уроки безопасности. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Автоинспекторы проведут с юными тюменцами уроки безопасности. С начала года зарегистрированы 50 ДТП по неосторожности детей, в которых один ребенок погиб, 54 травмированы.

– Помочь мотивировать ребят быть внимательнее на дорогах призваны и социальные видеоролики. Короткие сюжеты, призывающие детей не пользоваться мобильными телефонами в процессе движения через проезжую часть, наушниками, спешиваться с велосипедов и самокатов перед пешеходными переходами, размещаются на сайтах школ, в родительских чатах, в социальных сетях, – отметили в Управлении Госавтоинспекции Тюменской области.

Автоинспекторы обращаются и к родителям с призывом ежедневно напоминать детям о необходимости соблюдения ПДД ради сбережения своей жизни и здоровья.