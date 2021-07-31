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Общество31 июля 2021 18:21

Автоинспекторы проведут с юными тюменцами уроки безопасности

С начала года зарегистрировано 50 ДТП по неосторожности детей
Сергей Швецов
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Автоинспекторы проведут с юными тюменцами уроки безопасности.

Автоинспекторы проведут с юными тюменцами уроки безопасности.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Автоинспекторы проведут с юными тюменцами уроки безопасности. С начала года зарегистрированы 50 ДТП по неосторожности детей, в которых один ребенок погиб, 54 травмированы.

– Помочь мотивировать ребят быть внимательнее на дорогах призваны и социальные видеоролики. Короткие сюжеты, призывающие детей не пользоваться мобильными телефонами в процессе движения через проезжую часть, наушниками, спешиваться с велосипедов и самокатов перед пешеходными переходами, размещаются на сайтах школ, в родительских чатах, в социальных сетях, – отметили в Управлении Госавтоинспекции Тюменской области.

Автоинспекторы обращаются и к родителям с призывом ежедневно напоминать детям о необходимости соблюдения ПДД ради сбережения своей жизни и здоровья.