Тюменцы могут обменять старые вещи. Фото - "Космос | Молодежный театральный центр" в ВК.

Тюменцы могут обменять старые вещи на понравившиеся. Акция в рамках фестиваля модной экоиндустрии UPCYCLING* LIFE пройдет в театральном центре «Космос» 3 августа.

– Для каждого вида вещей будет свой отсек. Одежду, бижутерию и обувь необходимо приносить в хорошем состоянии. Боксы будут установлены в трех локациях: в молодежном театральном центре «Космос», мультицентре «Контора пароходства» и в Соседском центре микрорайона «Видный», – рассказали организаторы.

По словам куратора фестиваля, бокс-шеринг (точка обмена одеждой и обувью) – это интересная идея и нужно обязательно воплотить ее на новом фестивале: «Наш бокс отличается тем, что можно не только сдать старые вещи, но и взять те, которые человеку понравятся», передает Moi-portal.ru.