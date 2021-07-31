В Тюмени слепые сыграют в «уно». Фото - igrotime.ru.

В Тюмени слепые и слабовидящие люди сыграют в настольные игры. Участников со всей страны принимает региональная организация Всероссийского общества слепых. Мероприятие пройдет в реабилитационном центре «Родник» с 9 по 12 августа.

– На сегодняшний день заявки поступили из 14 областей: Свердловской, Пермской, Курганской, Челябинской, Красноярской, Татарской, Краснодарской, Ростовской, Адыгейской, Ульяновской, Костромской, Тверской, Тюменской, Ханты-Мансийского автономного округа, – рассказала пресс-секретарь региональной организации ВОС Ирина Алиева.

Она пояснила, что участникам фестиваля «Игровая кладовая» предстоит сыграть в несколько игр. Среди них есть «уно» – карточная игра на реакцию и внимательность, игры «тайю», «коридор», «патагон» шашечно-шахматного типа, «катамино». Также хозяева и гости фестиваля будут выяснять, кто из них лучший в «квадро», «квиксо» и «гобблер», передает «Тюменская область сегодня».