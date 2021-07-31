Легенде тюменского здравоохранения Юрию Семовских исполнилось бы сто лет. Фото - gorod-t.info.

Легенде тюменского здравоохранения Юрию Семовских сегодня, 31 июля, исполнилось бы сто лет. В послевоенные годы он руководил большой системой здравоохранения.

Одним из самых больших достижений Юрия Николаевича было его умение подбирать кадры. Он тщательно формировал команду, общался с каждым молодым специалистом, расспрашивал мельчайшие подробности. Особый акцент делал на работу сельской медицины. Каждый главный врач имел основную задачу – регулярно бывать в районах и отчитываться.

В 2004 году имя Юрия Николаевича присвоено Тюменской областной клинической больнице, а в июле 2016 года в областной столице появилась улица Юрия Семовских, передает «АиФ – Западная Сибирь».