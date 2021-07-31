Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 31 июля 2021 года увеличилось на 280 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 31 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 280 и составило 46 560 человек, 3 человека скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 201 человек выздоровел (за весь период – 43252), 25 детей заболели (из общего числа заболевших), 28 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 69182 человека остаются под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 23 807 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 19 771 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 265 873 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 158 563 летальных исхода, выздоровели 5 608 619 человек.