Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 31 июля 2021 года: прививки сделали почти 480 тысяч человек

Прививки от коронавируса сделали почти 480 тысяч тюменцев. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 31 июля. Количество заболевших увеличилось на 279 и составило 46 280 человек, 5 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 210 человек выздоровели (за весь период – 43051), 30 детей заболели (из общего числа заболевших), 29 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 69182 человека остаются под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке.

В Тюменской области прививки от коронавируса сделали 479 702 человека. Из них 356 448 прошли полный курс вакцинации. Прививочная кампания идет хорошими темпами, отмечают в областном департаменте здравоохранения. На сегодня в регион поступило 524 155 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции, реализовано 91,2 процента.

За последние сутки в России выявлено 23 564 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 20 485 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 242 066 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 157 771 летальный исход, выздоровели 5 588 848 человек.