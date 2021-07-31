Александр Моор разрешил тюменцам посещать леса. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор с сегодняшнего дня, 31 июля, разрешил местным жителям посещать леса. Он призвал быть осторожными и беречь зеленое богатство.

«Этот год выдался очень непростым: таких масштабных лесных пожаров в регионе не было последние 10 лет. Сложилось сразу несколько неблагоприятных природных и климатических факторов. Поэтому мы вынуждены были закрыть наши леса. Благодаря решительным действиям лесных пожарных Тюменской авиабазы, их коллег из других регионов России, парашютистов-десантников «Авиалесоохраны», подразделений МЧС, Минобороны и добровольных пожарных, благодаря привлечению авиации мы справились с чрезвычайной ситуацией», – сообщил на своей страничке в «ВКонтакте» глава региона.

По его словам, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, поэтому в случае нахождения в лесу категорически запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор.