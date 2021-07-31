В Тюмени обсудили развитие потенциала молодёжи. Итогом стала фраза: «Работа с талантами в условиях быстроменяющегося мира требует комплексного подхода».

«Работа с талантами в условиях быстроменяющегося мира требует комплексного подхода, начиная от создания принципиально новых программ дошкольного образования и заканчивая вовлечением региональных компаний и бизнеса в формирование образовательных маршрутов. Такой подход позволит детям и молодежи реализовать потенциал, получить уверенность в себе и возможность развиваться в родном регионе», – написала руководитель регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области «Новое поколение» Татьяна Вешкурцева в своей статье «Новое поколение возможностей для детей и молодежи Тюменской области», опубликованной на сайте Тюменского университета.

Публикация стала «ответом» на статью руководителя образовательного центра «Сириус», сопредседателя Центрального штаба ОНФ «Учеба – это счастье»Елены Шмелевой. В ней спикер подробно рассказала о том, как сделать образование в России доступным и качественным независимо от региона.

«Нужно добиться того, чтобы действительно каждый ребенок осознал, что у него есть возможность попробовать себя в разных сферах. Чем чаще мы будем говорить своим детям, что у них обязательно получится, чем больше будем верить в них - тем больше шансов, что каждый из них раскроется по-настоящему», – написала Елена Шмелёва.