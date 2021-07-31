Тюменцам презентовали новое место для отдыха всей семьей. Фото - "ЭНКО".

В преддверии Дня города в Тюмени торжественно открыли парк «Айвазовский» в одноименном жилом районе. Он стал подарком на праздник всем горожанам, любящим активное времяпрепровождение, от девелопера «ЭНКО».

Парк занимает огромную территорию площадью в 2 гектара. Здесь есть все для отдыха взрослых и детей: от игровых и спортивных площадок с тренажерами и современными комплексами до скейтпарка и памп-трека для экстремалов.

Фото - "ЭНКО".

Особенностью нового парка стали сухой фонтан, канал с подсветкой и пешеходными мостиками, а также лабиринт с тактильными дорожками, интересную форму которого придают растения. В целом зеленые насаждения занимают почти 3 500 квадратных метров: пространство украшают газон, искусственные холмы, живая изгородь, саженцы деревьев и кустарников, привезенные уже в 7-10-летнем возрасте.

Уже сегодня парк «Айвазовский» претендует на главное место притяжения всех жителей и гостей города – место, где можно провести время с семьей, близкими и друзьями.