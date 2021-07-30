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Здоровье30 июля 2021 15:29

В Тюменской области прививки от коронавируса сделали почти 480 тысяч человек

О работе пунктов тюменцы могут узнавать в онлайн-режиме
Сергей Швецов
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В Тюменской области прививки от коронавируса сделали почти 480 тысяч человек.

В Тюменской области прививки от коронавируса сделали почти 480 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области прививки от коронавируса сделали 479 702 человека. Из них 356 448 прошли полный курс вакцинации.

– Прививочная кампания идет хорошими темпами, отмечают в областном департаменте здравоохранения. На сегодня в регион поступило 524 155 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции, реализовано 91,2 процента, – сообщили в оперштабе.

Жители области активно прививаются как в поликлиниках по месту жительства, так и в мобильных пунктах. О работе пунктов тюменцы могут узнавать в онлайн-режиме.