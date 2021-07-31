В Ишиме ко Дню знаний откроют новую спортплощадку. Фото - ishim.admtyumen.ru.

В Ишиме ко Дню знаний откроют новую спортплощадку. Она будет находиться по адресу: улица Ершова, 97. В настоящее время подрядчик занят подготовительными работами по планировке территории.

По информации местной администрации, на спортплощадке, согласно проекту строительства, предусмотрена зона для занятий воркаутом. Футбольное поле строители отремонтируют, установят новые ворота, обустроят беговые дорожки по периметру, возведут 3D-ограждение. Объект возводят в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда».