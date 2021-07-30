Тюменец украл у спящей на остановке женщины телефон. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела тюменской полиции обратилась жительница областного центра. Женщина пояснила, что в алкогольном опьянении уснула на остановочном комплексе. Проснувшись, гражданка не обнаружила своего телефона. Стоимость похищенного составила пять тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили свидетелей происшествия и задержали подозреваемого в совершении данного преступления – 18-летнего ранее судимого за кражу безработного молодого человека.

– Он признался, что похитил гаджет и сдал его в комиссионный магазин, – отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания ОП № 8 возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи – два года лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.