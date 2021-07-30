АО «Транснефть – Сибирь» с начала года выполнило диагностику более 3,4 тыс. км нефтепроводов. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» с начала года провело внутритрубную диагностику 3 486 км линейной части магистральных нефтепроводов (МН) на 41 участке. Цель – контроль технического состояния нефтепроводов.

Исследование внутренней полости трубы проводилось инновационными диагностическими приборами собственной разработки ПАО «Транснефть» – ультразвуковыми, магнитными и комбинированными дефектоскопами. Всего в 2021 году АО «Транснефть – Сибирь» планирует обследовать методом внутритрубной диагностики 102 участка трубопроводов общей протяженностью 9,5 тыс. км, а также провести оценку технического состояния 11 участков линейной части протяженностью 1,1 тыс. км.

На нефтеперекачивающих станциях с начала года специалисты продиагностировали 18 вертикальных стальных резервуаров, из них полная техническая диагностика проведена на 8 емкостях, частичная – на 10. Резервуары обследованы методами неразрушающего контроля с применением ультразвуковых, магнитных и акустико-эмиссионных диагностических приборов.

На четырех нефтеперекачивающих станциях АО «Транснефть – Сибирь» проведена диагностика отдельных участков технологических трубопроводов. На семи перемычках между магистральными нефтепроводами выполнена полная диагностика с заменой изоляции. Специалисты реализовали комплекс мер по поддержанию планово-высотного положения трубопроводов.

Своевременное диагностическое обследование магистральных и технологических трубопроводов, а также площадочных объектов позволяет поддерживать надежность работы инфраструктуры, промышленную и экологическую безопасность системы магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь».