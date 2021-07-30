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Здоровье30 июля 2021 11:54

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 июля 2021 года увеличилось на 279 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 30 июля 2021 года
Сергей Швецов
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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 30 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 279 и составило 46 280 человек, 5 скончались.

За последние сутки в России выявлено 23 564 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 20 485 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 242 066 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 157 771 летальный исход, выздоровели 5 588 848 человек.